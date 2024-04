Capodanno, cancellata la festa al palazzetto di Russi

Russi (Ravenna), 31 dicembre 2016 - Niente brindisi di mezzanotte al palazzetto a Russi. Dopo quasi 20 anni la città ha rinunciato al grande cenone di San Silvestro, una tradizione iniziata a fine anni Novanta prima sotto il tendone in piazza Farini, poi spostato in piazza Baccarini e da almeno una decina d’anni al palazzetto dello Sport. Un cenone che richiamava diverse centinaia di persone, famiglie pensionati, ma che con il tempo ha perso appeal, tanto che quest’anno il comitato organizzatore, formato da esponenti delle associazioni del volontariato, ha scelto di non farlo.

I partecipanti erano in calo da alcuni anni, ma soprattutto lo scorso anno sono mancati i russiani. C’era tanta gente da fuori, addirittura una comitiva di 30 persone da Comacchio, ma pochi concittadini, tanto che per la prima volta la festa si è conclusa senza il consueto guadagno versato in beneficenza. Con il guadagno, frutto in particolare della lotteria, gli organizzatori hanno sempre fatto importanti (attrezzature, monitor per pc, materiale vario) per le scuole e l’asilo nido del paese. La minor partecipazione dei russiani, il calo dell’incassi unitamente ai controlli sempre più puntigliosi, a cui gli organi di vigilanza sottopongono le iniziative conviviali del volontariato, hanno spento il cenone di questa sera.