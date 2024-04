Cani al Parco Teodorico. Accesso libero al ristoro

Ottime notizie per gli amanti dei cani. In base a una recente ordinanza firmata dal Dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Territorio gli animali potranno accedere al Parco Teodorico, in via Pomposa. Il documento consente l’accesso ai cani, condotti al guinzaglio, "attraverso l’accesso del parco prospicente il ristoro stesso nonché la loro permanenza nell’area di pertinenza della struttura di ristoro al fine di consentirne a tutti i cittadini la fruizione". Logicamente fino ad oggi i cani non potevano accedere nell’area verde cittadina, molto frequentata tutto l’anno da amanti sia della corsa che del nordic walking, fino ad arrivare alla ginnastica. Attività sportiva che viene svolta a due passi dal Mausoleo di Teodorico. Come si è arrivata a questa decisione? L’input al Comune è stata data dalla società cooperativa sociale San Vitale, gestore del Ristoro Teodorico, che si trova all’interno del parco di via Pomposa.

È stata la società stessa a richiedere all’amministrazione comunale di rendere il parco fruibile agli animali. L’ordinanza dispone "di permettere a tutti i cittadini la fruizione del Ristoro Teodorico presente all’interno del parco" e che per questo "sia consentito l’accesso ai cani condotti al guinzaglio" secondo precise modalità.

L’accesso potrà avvenire esclusivamente dal cancello prospicente al ristoro; per raggiungere il ristoro dovrà essere seguito il percorso rettilineo; il cane potrà restare all’interno del parco esclusivamente nell’area di pertinenza della struttura di ristoro. Toccherà alla coop San Vitale posizionare la cartellonistica adeguata per informare i cittadini della novità, specificando i percorsi da seguire. Nel parco si trovano aree attrezzate con giochi per bambini, una pista per le biglie, un campo da basket e uno da rugby, ma soprattutto percorsi per passeggiate e fare jogging: starà al senso civico dei cittadini fare in modo che sportivi (e non) e padroni dei cani possano convivere. Pochi giorni fa Nicola Tritto, segretario comunale di Forza Italia, aveva rilevato una contraddizione: il 1° maggio il parco ospiterà un’esposizione nazionale con 500 cani. "Quello troviamo incomprensibile è la scelta della location visto che l’area del Parco Teodorico è vietata ai cani, cioè nessun cittadino ravennate può recarsi al parco Teodorico col proprio amico a quattro zampe mentre un evento con 500 cani viene autorizzato", aveva rilevato l’azzurro.