Cappuccine, via alla riqualificazione

Prenderanno il via martedì i lavori di riqualificazione del centro culturale Le Cappuccine di Bagnacavallo, che prevedono la sistemazione del tetto della palazzina di accesso, il rifacimento dell’illuminazione del parco e interventi sul muro di cinta, nonché la sostituzione degli infissi con la realizzazione di due bussole di accesso al museo e alla biblioteca Taroni. I lavori, per 440.000 euro, sono finanziati grazie alla partecipazione al bando ministeriale per la rigenerazione urbana integrato con fondi Pnrr. Il cantiere sarà insediato sul fronte del centro culturale, in via Vittorio Veneto 1/a. Da martedì, dunque, il museo sarà temporaneamente visitabile solo su appuntamento, scrivendo con almeno due giorni di anticipo alla mail centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it.