Ravenna, grave lutto per l’Arma dei carabinieri: morto a 51 anni Alessio Pierini

Ravenna, 16 aprile 2023 – Grave lutto per l’Arma dei carabinieri: ieri notte è morto per un malore a 51 anni il vice brigadiere Alessio Pierini. Originario del Marchigiano, Pierini dal 2000 era in servizio al Radiomobile di Ravenna, dove si distingueva per la sua disponibilità e professionalità. Alcuni giorni fa aveva avuto un problema di salute in seguito al quale era stato ricoverato in ospedale. Ieri notte è morto per un malore. Lascia la moglie Tamara, infermiera del 118 e la figlia Angelica.

I funerali si terranno martedì 18 aprile con partenza alle 14.15 dalla camera mortuaria dell’ospedale per la chiesa di Santo Stefano dove sarà celebrata la messa, prima della cremazione. Le offerte saranno devolute al 118.