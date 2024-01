Cardo in tutte le salse. Da oggi la ’sua’ festa

Da oggi apre ufficialmente la festa del cardo gobbo in centro con stand gastronomici, degustazioni e il mercatino dove sarà possibile acquistare prodotti realizzati con l’ortaggio. In Piazza Pisacane fino a lunedì, sarà attivo il grande stand di ’Fiori’, produttore cervese aperto dalle 10 alle 22 mentre in Piazza Garibaldi e viale Roma diversi gli stand gastronomici da sabato e domenica dalle 10 alle 19. In piazza Garibaldi saranno presenti da sabato gli stand di produttori di tutta Italia che propongono diverse varietà di cardo: il vardo di Bulgarnò (Forlì-Cesena), il vardo della Sardegna, il vardo romagnolo gigante, il cardo Gobbo di Nizza Monferrato già Presidio Slow Food, il cardo gobbo di Cervia ed il cardo tardivo. Al mercatino si trovano in vendita, una grande varietà di prodotti particolari e innovativi legati a questo ortaggio di sabbia, dalle importanti proprietà nutritive ed energetiche. Sarà possibile anche assaggiare piatti originali, cucinati da chef del territorio. "Il cardo di Cervia è una delle eccellenze degli ortaggi di sabbia e occupa un posto speciale tra i prodotti della tradizione agricola cervese, uno dei prodotti del paniere km0 di Cervia e viene coltivato ancora con metodi artigianali tramandati da generazioni con lavorazione esclusivamente a mano – spiega l’Assessora agli eventi Michela Brunelli –. A valorizzare l’iniziativa sarà anche la mostra di pittura che vede esporre le opere di numerosi artisti dedicate al cardo. Questa è una vera e propria festa di comunità".

Il Musa propone sabato alle 11 l’inizio del percorso di valorizzazione del cardo gobbo attraverso il suo inserimento all’interno dell’Arca del Gusto che, come una sorta di “Arca di Noè” dell’alimentare raccoglie prodotti che appartengono alla cultura, alla storia e alle tradizioni di tutto il pianeta. Interverrà, tra gli altri, Roberta Billitteri, vicepresidente Slow Food Italia.

i.b.