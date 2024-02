Carnevale a Punta Marina. Oggi la sfilata finale

Gran finale oggi del ’Carnevale dei ragazzi città di Ravenna’ organizzato dall’Arcidiocesi, sperando nella benevolenza del meteo.

L’appuntamento è per ore 14.30 a Punta Marina, in viale dei Navigatori. Sarà possibile ammirare i carri delle parrocchie di San Biagio, San Paolo e il Redentore, Santa Maria in Porto, Marina di Ravenna, San Rocco, Punta Marina e Porto Fuori, allestiti con notevole impegno da parte dei volontari. Sarà come sempre una grande occasione di divertimento soprattutto per i bambini, ma anche per gli adulti, che con un costume potranno tornare indietro nel tempo.... Al termine di questa seconda sfilata, sarà proclamato il carro vincitore, inoltre verrà consegnato il premio alla maschera più bella offerto come sempre dal Resto del Carlino di Ravenna.

Attesissima l’estrazione dei biglietti della Lotteria di beneficenza che ha come primo premio una Citroen C3 e come obiettivo la raccolta fondi per la realizzazione di un nuovo dormitorio e l’ampliamento della Casa della Carità di Santa Teresa.