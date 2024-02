Carnevale, le sfilate . Vince la solidarietà. Venduti 15mila biglietti della lotteria

Carnevale dei ragazzi Città di Ravenna, è già tempo di bilanci. E oggi, martedì grasso, segna la fine delle libagioni, da domani – mercoledì delle ceneri – inizia la Quaresima anche se in provincia ci saranno ancora sfilate: la secolare festa della Segavecchia, a Cotignola dal 7 al 10 marzo, il 14 e il 25 febbraio a Conselice il Carnevale di San Grugnone. A vincere è stata soprattutto la solidarietà: esauriti tutti i 15mila biglietti della lotteria che andrà a finanziare l’ampliamento della casa della carità di Santa Teresa. E’ andato al carro di Marina di Ravenna l’edizione 2024, svolta domenica per le strade di Punta Marina, la seconda sfilata del Carnevale organizzato dal Comitato e dalla Diocesi di Ravenna-Cervia. Come sempre è stata un’esplosione di colori, coriandoli e divertimento che ha invaso le strade del lido, nonostante il tempo incerto.

A dare il via alla sfilata, l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni. Mentre ad animare il pomeriggio dal palco è stato un don Fulvio Bresciani, nei panni di un vichingo assieme alla presentatrice, Antonella Mercatali. Al termine della sfilata, è stato lo stesso don Fulvio a proclamare i carri vincitori: Marina con i Lego, Punta Marina con Punta Park, terzo i Super Mario di San Rocco, campioni in carica dell’edizione 2023.

Successo anche per il Canevale di Russi, organizzato dall’Oratorio “Don Bosco” e dalla Parrocchia S. Apollinare, con il patrocinio del Comune e il contributo dei negozianti e commercianti del paese. Domenica, dal primo pomeriggio, il Carnevale ha animato piazza Farini e le vie del centro storico di Russi con la sfilata delle maschere e relativa premiazione, lotteria, intrattenimenti per i più piccoli.