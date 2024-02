Carnevale per tutti i gusti

Si apre un weekend ricco di appuntamenti in ambito carnevalesco. Si comincia oggi alle 17 presso il Museo La Casa delle Marionette (Vicolo Padenna 4 A) con un laboratorio dedicato all’elemento del fuoco: i Lumini della Romagna, per ricordare una pagina gloriosa della nostra Storia legata alla Seconda Repubblica Romagna. Si prosegue domani e domenica: l’iniziativa, inserita nella sezione ’Almagià in Festa’, inizierà domani alle 16 presso le Artificerie Almagià, con attività e laboratori in tema carnevalesco rivolti ai bmabini. Alle 17 momento spettacolare affidato alla compagnia abruzzese Teatro dei Colori con lo spettacolo di teatro su nero ’Carnaval’, ispirato alle note della irriverente, poetica partitura di Camille de Saint - Saens ’Il Carnevale degli animali’. A condurre il gioco sarà un magico e giocherellone Arlecchino, insieme ad altre maschere della Commedia dell’Arte.

Al termine dello spettacolo ci sarà una merenda. Domenica alle 11, presso il Museo ’La Casa delle Marionette’, bambini e genitori saranno coinvolti nella realizzazione di tanti piccoli uccellini - Arlecchini di carta con il laboratorio ’Marionette volanti e stelle filanti’. Per ’I Lumini’ ingresso gratuito (consigliata la prenotazione). Per lo spettacolo all’Almagià (via Almagià 2, a Ravenna), biglietti dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 in poi (392-6664211; intero 7 euro). Per il laboratorio biglietteria presso Vicolo Padenna 4 A (5 euro allo stesso numero indicato sopra).