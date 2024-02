Carnevale sabato al centro ‘Il Santerno’

Maschere, coriandoli e stelle filanti nel pomeriggio di sabato 10 febbraio al centro ‘Il Santerno’ di Sant’Agata.

In occasione del Carnevale, infatti, sono state organizzate tante attività che animeranno gli spazi di San Vitale 3, in un pomeriggio dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

L’appuntamento è dalle 16 alle 18.30 per il divertimento dei più piccoli tra truccabimbi, ruota di carnevale, gadget e palloncini.

‘La ruota di carnevale!’, questo è il titolo dell’evento, animerà gli spazi del centro ‘Il Santerno’ di Sant’Agata.

Ma questa non è la sola attività organizzata nei locali dello spazio di via San Vitale: per restare aggiornati sugli apputamenti si può visitare la pagina Facebook ‘Centro Il Santerno’.