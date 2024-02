Carnevale sostenibile?. Domenica c’è il baratto

Chi vuole rinnovare il proprio travestimento di carnevale, ma non vuole o non può comprarne uno nuovo ogni anno, può partecipare al ’Baratto di carnevale’. Domenica dalle 10 alle 12.30 a CittAttiva, in via Carducci 16, sarà possibile scambiare il proprio costume o costruire una maschera personalizzata grazie a un divertente laboratorio. Basterà portare costumi, maschere, strumenti musicali, bacchette magiche, accessori vari che non si usano più. Per ogni pezzo rimesso in circolo sarà consegnata una eco-moneta da utilizzare per ritirare il costume o l’accessorio di proprio gradimento che qualcun altro avrà offerto. Al ’Baratto di carnevale’ possono partecipare sia grandi che piccini. Il materiale da scambiare può essere portato la mattina stessa della festa oppure consegnato già i giorni prima: fino a domani dalle 10-13 a CittAttiva. Per info: 337-1633513.