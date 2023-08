Carp fishing, Federica e Chiara fanno il bis

Bissando lo straordinario successo dello scorso anno Federica Mainetti di Barbiano è riuscita, insieme alla sua compagna di squadra Chiara Mazzotti di Glorie di Bagnacavallo, ad aggiudicarsi la finale del Campionato italiano di carpfishing, tenutasi nei giorni scorsi nel canale circondariale di Ostellato, nei pressi di Ferrara. Durante la competizione, protrattasi per ben 48 ore, entrambi le concorrenti che gareggiano per i colori della società Carp Buster di Alfonsine, sono riuscite a pescare il notevolissimo numero di 27 esemplari di carpe. "Io e la mia amica Chiara – spiega Federica – pratichiamo insieme questa specialità di pesca alla carpa da ormai un decennio condividendo la stessa passione e certo siamo molto lusingate dagli ottimi risultati". La vittoria nella finale di campionato italiano ha così aperto alle due campionesse ravennati le porte del campionato mondiale che si svolgerà in Francia negli ultimi giorni di settembre nella zona di Lione. "Ringrazio la società sportiva per la quale gareggio – ha detto Federica – e la mia famiglia che mi sostiene sempre con tanta passione".

Daniele Filippi