Cassani: "Impianti fondamentali per avvicinare i ragazzi allo sport"

"Ravenna meritava un’opera del genere anche per la sua grande tradizione ciclistica".

È entusiasta Davide Cassani - un grande passato da ciclista e da commissario tecnico della nazionale italiana di specialità e ora presidente di Apt Servizi della Regione Emilia-Romagna – intervenuto ieri alla conferenza stampa.

"E’ bello ridare vita a un impianto sportivo , specie per lo sport dei più giovani e ancora di più in un ambito, quello del ciclismo che vede Ravenna protagonista con squadre come il Pedale Ravennate e la Rinascita Ravenna che hanno fatto la storia del ciclismo italiano".

Servono impianti simili, ha aggiunto Cassani, "per avvicinare i ragazzi allo sport che importante quanto la scuola per la formazione dei giovani. Poi magari può saltare fuori il campione, ma anche se non succede lo sport è una straordinaria scuola di vita".

E il 2024 sarà dunque un anno intenso per il movimento ciclistico ravennate che, oltre allo storico passaggio del Tour de France (l’appuntamento tanto atteso da tutti gli appassionati è per il 30 giugno), avrà al centro l’avvio dei lavori per la realizzazione del Ravenna Bike Park che continuerà ad alimentare la fiamma della passione per le due ruote in città.

g.c.