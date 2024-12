Cat Power canta Bob Dylan a Ravenna Festival

Il Ravenna Festival 2025 toglie i primi veli. E annuncia un nome. È quello della cantautrice statunitense Cat Power attesa il 26 giugno al teatro Alighieri per un omaggio a Bob Dylan. Si tratta dello spettacolo in cui Dylan, nel 1966, alla Manchester Free Trade Hall, passò a metà del concerto dal set acustico a quello elettrico, scatenando le ire dei puristi del folk e modificando la traiettoria del rock ‘n’ roll. Ci fu chi dalla platea arrivò a gridargli "Giuda", perché considerava il menestrello di Duluth un traditore. Una performance passata alla storia e che Cat Power, al secolo Chan Marshall, riproporrà nel teatro ravennate. Un concerto in cui ogni singolo brano è infuso di grazia e un tangibile senso di reverenza nei confronti del cantautore-poeta, mentre alcune delle sue canzoni più amate si vestono di nuova e vitalità.

Così Ravenna Festival celebra l’ancora profondissima influenza di Dylan attraverso una delle voci più rappresentative dell’indie e folk rock dei nostri giorni, che a questo progetto ha dedicato anche un album . Il concerto sarà in prevendita esclusiva a partire da venerdì prossimo sul circuito Ticketone (45 euro per posti in platea e palchi I, II e III ordine, 30 euro per palchi IV ordine, loggione e galleria).

