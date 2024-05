Cavalieri al Merito della Repubblica. Giovanni Maiorana eletto presidente

Si è tenuta in municipio l’assemblea elettiva - aperta alle istituzioni - della Sezione Territoriale di Ravenna dell’Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana - Ancri - che ha designato il nuovo consiglio direttivo. Il neo presidente è Giovanni Maiorana, già Cavaliere di Malta, vice Presidente Pubblica Assistenza, dirigente della segreteria regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri, nella vita professionale Comandante della stazione dei Carabinieri di Ravenna. Nel suo discorso di insediamento ha detto che si impegnerà a divulgare i principi ed i valori della Costituzione Italiana. Hanno aderito al sodalzio Pasquale Stellacci, direttore regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate; Giorgio Noera (Cardiochirurgo); Paolo Tarlazzi, direttore presidio ospedaliero di Lugo; Rita Melandri membro della direzione Infermieristica del presidio ospedaliero di Ravenna e d Emanuela Zaffagnini, membro della direzione prestazioni esterne dell’ospedale cittadino. Noera è stato premiato per quanto realizzato con le cure a distanza (telemedicina) per il Ministero della Difesa.