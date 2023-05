Cavalli in parrocchia "Grazie a don Andrini che ci ha ospitati nel campo da calcio"

"Il nostro ringraziamento va innanzitutto al parroco di Voltana don Maurizio Ardini per aver messo disposizione il campetto da calcio che sta temporaneamente ospitando i nostri cavalli. Un grazie inoltre alle famiglie che vivono nei dintorni e che hanno compreso la situazione di emergenza, ma soprattutto alle numerose persone che ogni giorno ci danno una mano per ripulire l’area, scaricare il fieno e portarci mele e carote". Sono le parole di Marco Semprini ed Elisa Maccesi, titolare e istruttrice di equitazione della ‘Horse & Polo’, associazione la cui sede – in via Pastorella a Chiesanuova di Voltana – non è stata purtroppo risparmiata dall’alluvione. "La mattina del 19 maggio – racconta Elisa – l’acqua nell’ampia area dedicata al pascolo aveva già raggiunto il mezzo metro di altezza. Inizialmente non ci siamo fatti prendere dal panico ma in serata, visto che il livello continuava a salire, abbiamo deciso di trasportare i cavalli altrove. Tra i vari siti ritenuti idonei a ospitarli, abbiamo pensato al campetto da calcio parrocchiale nei pressi della chiesa di Voltana. Grazie alla disponibilità di don Maurizio abbiamo così allestito in fretta e furia una sorta di task-force e in tarda serata, con il prezioso aiuto di volontari, abbiamo condotto i nove cavalli nel campetto da calcio a circa tre chilometri da Chiesanuova".

Come spiega Marco Semprini, ex giocatore di polo con 40 anni di esperienza nel mondo equestre, "si tratta di sei femmine e di tre maschi di ‘Polo argentino’, razza di cavallo da sella sviluppata in Argentina per la pratica del polo".

La loro presenza ormai da una settimana, nel campetto parrocchiale sta suscitando interesse e grande curiosità. "Pur in uno scenario drammatico – osservano Elisa e Marco – è bello assistere ogni giorno a decine di visite, non solo da parte di bambini con i rispettivi genitori, ma anche di anziani e persone un po’ di ogni età. C’è addirittura chi dice di non poterne più fare a meno, perché la vicinanza del cavallo offre davvero tanto a livello psico-emotivo. Oltre alla comprensibile curiosità non manca poi la disponibilità ad aiutarci e noi cerchiamo di contraccambiare offrendo gratuitamente il cosiddetto ‘battesimo della sella’, mettendo in sella i più piccoli e regalando loro minuti di divertimento e di emozioni. Ora il livello dell’acqua nella nostra sede è sceso a una trentina di centimetri, purtroppo ancora troppi per poter rimettere i cavalli. Stiamo tuttavia già organizzando la movimentazione da qui a Chiesanuova, sperando che possa avvenire in tempi rapidi, anche per consentire la disputa, nel campetto di Voltana, di un torneo di calcio già programmato da settimane".

Luigi Scardovi