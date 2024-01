Cccp, quanta nostalgia

Un omaggio ai Cccp e all’ex Unione Sovietica è quello in programma al Cinema Sarti di Faenza oggi alle 21. In collaborazione con il Mei, sarà proiettato ’Kissing Gorbaciov’, documentario dedicato a uno dei più iconici gruppi ’punk’ del nostro paese, i Cccp, e all’incredibile serie di eventi che li portò a un mini tour in Unione Sovietica. A parlarne con il pubblico ci saranno il regista, Andrea Paco Mariani e Giordano Sangiorgi, ideatore del Mei.

Ci sarà modo di ricordare anche il concerto che i Cccptennero nell’estate di 40 anni fa al Parco della Commenda di Faenza, in una delle loro prime uscite, concerto sempre organizzato da Sangiorgi. ’Kissing Gorbaciov ha come protagonisti Massimo Don, Giovanni Lindo Ferretti, Viktor Sologub, Massimo Zamboni, Pavel Zelinskiy. (durata 96 minuti). Come detto il documentario racconta il viaggio di andata e ritorno da Melpignano, da dove partì il tour che squarciò la cortina di ferro tra Occidente e Urss, a suon di rock e punk.

Domani a partire dalle ore 21 al PIccadilly di Faenza in via Cavour 11 si esibirà Ursus Rock con la sua selezione di brani rock, punk e new wave, poi omaggio ai Cccp delle band dei Manicas, la Bubbas Brigada, gli Itacae il cantautore This Pari.