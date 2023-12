C’è voglia di locali per i giovani

di Andrea Degidi

La folla di ragazzi accorsa giovedì sera all’inaugurazione della discoteca all’Astoria è una testimonianza della fame in città per i locali adatti ai giovanissimi. Sì, la classifica de ‘Il Sole 24 ore’ mette Ravenna ai vertici per la qualità della vita dei ragazzi, ma in città non c’è grande ricchezza di spazi per ballare. E quando ci sono stati, non è che abbiano avuto vita facile, vedi il caso dei Gingini.

Non tutto è filato liscio al debutto all’Astoria: tanta, troppa gente, e chi è rimasto fuori ha brontolato. Resta comunque il fatto che a Ravenna servono più punti di ritrovo per i giovani, magari lontano da case e appartamenti, per non cadere in vecchi errori di ordine pubblico. Speriamo ne nascano anche alla Darsena.