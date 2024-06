Celebrata la Junior league

La presentazione di Antonio Valentini è stata anche l’occasione per celebrare la vittoria della Junior League Under 20, trofeo che mancava da 28 anni nella ricca bacheca del volley ravennate.

A far bella mostra di sé, la coppa, assegnata dalla Legavolley.

Filippo Mancini ha poi svelato un curioso retroscena legato all’assenza (ovviamente più che giustificata) di Bovolenta, impegnato con la nazionale seniores nelle qualificazioni olimpiche.

"Domenica sera – ha raccontato l’alzatore riminese, che il prossimo anno sarà il vice di Cachopa a Monza – ci siamo ritrovati a Marina di Ravenna, al Marinamore, per festeggiare tutti insieme. Riuscire a mettersi in contatto con Bovo, anche in condizioni normali, è sempre molto difficile. Tuttavia, al momento della foto ricordo, lo abbiamo contattato con una videochiamata e siamo riusciti a immortalare il momento. Nella foto è dunque con noi. Siamo molto orgogliosi di lui per quello che sta facendo con la maglia azzurra".