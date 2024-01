Cena conviviale questa sera al circolo ’La Pantofla’

Oggi, a partire dalle 19, nella sede del Circolo Pescatori “La Pantofla” di Cervia (via Nazario Sauro 1), è in programma un ritrovo conviviale per i buongustai, amanti della cucina marinara. La serata rientra in un ampio calendario di iniziative dedicate alla riscoperta delle tradizioni gastronomiche marinare cervesi e romagnole. Menù: crostone con baccalà mantecato, paccheri con baccalà, olive taggiasche, pomodorini e capperi, baccalà alla griglia con polenta

baccalà fritto, acqua, vino, sorbetto e caffè; costo 29 euro. Per i soci dell’Associazione Ricreativa Circolo Pescatori il costo è di 25 euro. Info: 339/7230318.