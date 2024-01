Centrodestra, spunta il nome di Barone

Mentre il Pd annuncia a Lugo la candidatura di Elena Zannoni alle prossime amministrative, il centrodestra ancora non si espone ufficialmente nonostante le voci che in modo sempre più insistente si concentrano su un nome in particolare. A grande sorpresa non si tratta dell’avvocato Paola Pattuelli, indicata nei mesi scorsi come favorita per la corsa alla Rocca, ma di Francesco Barone, anch’egli avvocato, classe 1987, penalista. Nei giorni scorsi la sede di Fratelli d’Italia, inaugurata prima di Natale, il 23 dicembre scorso, col nome di circolo ’Giuseppe Compagnoni’ all’interno della galleria di via Matteotti, ha ospitato vari incontri fra i rappresentanti locali del partito, guidato localmente dal coordinatore per la Bassa Romagna Rudi Capucci, e gli esponenti della politica lughese, da Area Liberale alla Lega fino a Davide Solaroli, membro all’interno del consiglio comunale del gruppo misto dopo la fuoriuscita dalla lista civica ’Per la buona politica’. A ogni incontro era presente Barone, particolare che non è sfuggito ai più attenti.

Nonostante manchi ancora l’ufficialità della nomina – come sottolineato da Fratelli d’Italia – il giovane avvocato lughese sembra essere l’alternativa della coalizione formata dal centrodestra alla candidata del Pd. Insieme a Paola Pattuelli, Barone starebbe anche lavorando alla formazione di una lista civica, espressione di quell’area verso la quale dovrebbe confluire l’appoggio di tutti i partiti inglobati nella coalizione.

Anche per Davide Solaroli, candidato a sindaco nelle precedenti amministrative dalla lista civica ’Per la buona politica’ e ora consigliere comunale del gruppo misto, si potrebbero aprire quindi nuovi possibili scenari nonostante l’intenzione, dichiarata più volte sui social, di uscire dalla vita amministrativa allo scadere del mandato attuale. Al momento quindi le possibilità di uno scontro a tre, giocato tutto al femminile fra Zannoni, Pattuelli e l’ipotetica candidata della lista civica ’Per la buona politica’ Roberta Bravi, pare essere tramontata.

L’ufficialità della candidatura di Francesco Barone sarà probabilmente annunciata nei prossimi giorni, al termine delle consultazioni, ancora in corso, e della definizione della lista civica di cui sarà la guida. L’annuncio della creazione di una lista civica in grado di raccogliere una platea più vasta di consensi era stata annunciata già nei mesi scorsi da Rudi Capucci, come parte della strategia messa in campo dal centro destra in vista delle amministrative di giugno.

Monia Savioli