Chi ci lavora e come funziona

All’interno dei Cau, Centri di assistenza e urgenza, lavorano medici della guardia medica, della medicina generale e anche giovani professionisti che stanno frequentando il corso per diventare medici di medicina generale. A Ravenna sono 12 i professionisti a essersi resi disponibili in modo da coprire i turni: saranno sempre presenti 2 medici. Gli infermieri all’ingresso dovranno fare domande ai pazienti per capire se il Cau è il posto giusto per loro o se il loro quadro è tale da richiedere invece le cure del Pronto soccorso. L’accesso al Cau è gratuito e avviene senza prenotazione, l’ordine delle visite è quello degli ingressi.