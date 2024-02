’Chi soja?’, poesie in dialetto

Il grande Ivano Marescotti, la poesia e il nostro dialetto romagnolo sono fra gli ingredienti di un fitto calendario di eventi realizzato in sinergia dall’Arci di Ravenna, dal Comune di Bagnacavallo e dalla Pro Loco di Alfonsine. Si comincia oggi alle 20.30 alla Casina Monti in via Passetto 1 di Alfonsine (ingresso libero) con la poetessa ravennate Mirta Contessi che presenterà e reciterà alcuni pezzi della sua raccolta "Chi soja?", alternando ricordi personali della vita e dell’arte di Marescotti. Pier Marco Turchetti la accompagnerà al piano. Preparativi anche per il 23 aprile (al Gulliver di Alfonsine) per il quale sono convocati e mobilitati tutti gli "under 35" con qualche dimestichezza con il dialetto, che saranno chiamati a gareggiare declamando qualche testo per cercare di aggiudicarsi la vittoria della serata. Nel programma anche una mostra fotografica dall’archivio di Marescotti (a Bagnacavallo) e la proiezione di 3 film con Marescotti protagonista (al Gulliver di Alfonsine).

"La nostra intenzione – commenta il presidente della pro loco di Alfonsine Fulvio Arniani – è quello di non utilizzare il dialetto solo nella accezione popolare in cui è normalmente proposto, ma di valorizzarlo anche nella sua forma poetica, proponendolo nei suoi autori più noti, come Raffaello Baldini, e anche con autori più nascosti e meno affermati".

