‘Chiamatelo pure. Ghino’ alla Bertaccini

Alle 17.30 di oggi pomeriggio, alla Bottega Bertaccini di Faenza, verrà presentato il libro ’Chiamate pure Ghino...’. Si tratta di un volume scritto e disegnato a sei mani, trattandosi di un testo di Maria Grazia Morganti e Mario Pezzi, con disegni di Riccardo Biavati.

Come chiarisce opportunamente il sottotitolo, ’Storie di famiglie, di scherzi e di vino in Romagna’, Ghino è un agile libretto in cui si tratteggiano personaggi pittoreschi, episodi di vita vissuta, ricordi di amicizie, tutte storie rie rigorosamente Made in Romagna.

Durante l’incontro di oggi le letture saranno affidate a Maria Grazia Ghetti e chi interverrà potrà ammirare i disegni originali che verranno esposti.