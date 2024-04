Chicco Evani martedì al Rione Verde

Il Milan Club Faenza “Carlo Sangiorgi” propone la Primavera Rossonera con un ospite

d’eccezione, Alberico Evani che martedì (ore 19.30) sarà protagonista di un incontro

organizzato per i tesserati e gli appassionati sportivi nella sede sociale presso il Rione Verde, in via

Cavour, 37. Evani come calciatore del Milan ha vinto tutto: tre Campionati italiani, una Supercoppa Italiana,

due Coppe dei Campioni, una Supercoppa Europea e due Coppe Intercontinentali. Presenterà al pubblico faentino il suo libro dal titolo

“Non chiamatemi Bubu”, scritto con la giornalista Lucilla Granata. Iscrizioni all’evento, che comprende una cena, telefonando al numero 353 3781751,

all’indirizzo e-mail milanclubfaenza8422@gmail.com o all’edicola Vito Ammirabile in piazza

della Libertà (di fronte al Duomo di Faenza).