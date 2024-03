"Chiusura dei negozi entro le 20.30. E tavolo sulla zona"

"Piazza Baracca: serve l’ordinanza per chiusura anticipata dei locali più a rischio". È quanto chiede Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna, in una nota che fa seguito all’accoltellamento avvenuto nella notte tra mercoledì e ieri nel minimarket ‘Sarder Ohona’, al civico 45 di piazza Baracca. "Questa mattina – scrive Verlicchi – siamo stati contattati da alcuni esercenti i cui locali affacciano su questa importante piazza, con richiesta di aiuto per l’apertura di un dialogo con l’amministrazione comunale. Va evidenziato che piazza Baracca é popolata da una serie di attività “perbene”, i cui gestori/proprietari rispettano pedissequamente le regole e le ordinanze in vigore. Non si tratta, quindi, di un’area totalmente in preda alla criminalità. Tuttavia, piazza Baracca presenta alcune criticità che, se risolte, porterebbero al ripristino di un adeguato livello di sicurezza".

Verlicchi spiega che "la prima azione che a nostro avviso deve essere intrapresa, é quella di un’ordinanza firmata dal sindaco di Ravenna, che imponga la chiusura dei negozi entro le 20.30. Ad eccezione, naturalmente, dei bar e della gelateria che insistono sulla piazza in questione e che per loro natura necessitano di un orario di apertura serale. Diverso, però, il discorso del minimarket - protagonista del recente fatto di cronaca – e di alcune attività similari, che rimangono aperte anche a notte fonda, con il rischio sempre piu frequente, di attirare in zona personaggi poco raccomandabili. Contestualmente, va potenziato l’impianto di illuminazione, al fine di eliminare alcune zone in ombra oggi presenti. E, ovviamente, va potenziato il pattugliamento dell’area in questione e della adiacente zona delle antiche mure, dove diverse persone hanno segnalato vari episodi di spaccio. Chiediamo, infine, che l’amministrazione comunale apra un tavolo di confronto con i commercianti di piazza Baracca come da questi ultimi richiesto in più occasioni".