‘Ciclico’, tre percorsi sul territorio

‘Ciclico – lento, buono, condiviso’ ritorna sabato 20 aprile con una seconda edizione, invitando a scoprire il ricco patrimonio culturale ed enogastronomico di Castel Bolognese e dintorni. Per l’occasione verranno proposti tre percorsi tematici, da fare a piedi o in bici, che condurranno alla scoperta di Castel Bolognese attraverso cultura, tradizioni ed enogastronomia. L’evento, su prenotazione, inizierà in piazza Bernardi, dove sarà possibile ritrovarsi e formare i gruppi. Per partecipare a uno dei tre percorsi è necessario compilare entro oggi il form di iscrizione presente sul sito web del Comune di Castel Bolognese al percorso Turismo >Eventi >Ciclico. Per i percorsi viola e arancione, il Comune di Castel Bolognese ha messo a disposizione un servizio gratuito di noleggio e-bike.

In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a sabato 27 aprile. Per ulteriori informazioni: ciclico@romagnafaentina.it.