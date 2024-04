Ciclista travolto sulla Molinetto Un ciclista è stato gravemente ferito in un incidente stradale vicino alla città. Un furgone ha colpito la bici, causando l'impatto sull'intersezione con via Baronessa. Il ciclista è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per i rilievi.