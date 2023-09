"Ciclisti che sfrecciano in centro, bisogna multarli"

L’altra sera mi trovavo in centro a Ravenna quando è accaduto un episodio gravissimo. Stavo camminando in via Diaz nella direzione di piazza del Popolo e, una volta arrivato davanti al supermercato Pam dove dovevo entrare, un giovane che avrà avuto più o meno diciotto anni è arrivato dalla piazza in sella a una bicicletta a velocità folle. A un certo punto, forse per schivare un ostacolo, si è spostato tutto sulla sinistra dove stavano camminando due genitori con un bambino in carrozzina. Il giovane a quel punto ha frenato fortissimo, cadendo a terra a dieci centimetri dalla carrozzina. Tra l’altro, andava talmente forte che ha anche spaccato il freno che gli è rimasto in mano. Il bambino si è messo a piangere, i genitori sono scappati spaventati e io ho rimproverato il ragazzo. è vergognoso che alla sua età non capisca che, andando così forte in pieno centro, rischia di travolgere e anche ammazzare una persona in strada.

Tre anni fa, sempre in centro, in piazza del Popolo, sono stato travolto, sempre da un ciclista che mi ha centrato e sono caduto per fortuna senza gravi conseguenze se non un bel male per alcuni giorni. Il fatto che in entrambi gli episodi non ci siano state gravi conseguenze non significa nulla: la situazione è fuori controllo e servono più controlli dei vigili urbani che devono multare i ciclisti che sfrecciano a velocità folli, in particolare in zone frequentate da tanti pedoni come il centro.

Lettera firmata