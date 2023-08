Cinema Festival al Mariani

Prime anticipazioni sull’ottava edizione di Soundscreen Film festival, tra i festival di interesse riconosciuti dal MiC - Ministero della Cultura: dal 25 settembre al 1 ottobre, presso il centrale Cinema Mariani (via Ponte Marino), un’intera settimana di proiezioni ed eventi all’insegna del rapporto tra immagini e suoni. Il cartellone 2023 mette in primo piano le anteprime del Concorso Internazionale per Lungometraggi e gli originali Eventi Satellite - i grandi classici del cinema muto sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scena indie, come il duo composto da Giovanni Minguzzi e Simone Di Benedetto (del progetto emiliano Effetto Brama) che accompagnerà live la versione cinematografica del celebre racconto gotico di Robert L. Stevenson, Dr. Jekyll and Mister Hyde (foto).

A fianco, il Concorso Internazionale per Cortometraggi, le serate speciali con gli ospiti e gli omaggi. Tra gli eventi paralleli si segnala la sezione Soundscreen-ER dedicata al cinema girato o prodotto nella Regione Emilia-Romagna. Tra I titoli proposti il documentario Cocoricò Tapes di Francesco Tavella, la storia del mitico locale di Riccione che ha segnato il mondo notturno italiano, tra creatività e trasgressione, un’inedita raccolta di immagini anni ‘90.

Soundscreen Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in convenzione con varie realtà.