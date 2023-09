Cinque giorni di eventi Da Giannini a Cricca e Patty Pravo

L’apertura del festival è mercoledì 13 settembre, alle 17.30 a gli Antichi Chiostri Francescani quando le parole del Sommo Poeta risuoneranno grazie a un ospite del calibro di Giancarlo Giannini. A seguire l’intervento di Innocenzo Cipolletta, presidente di Confindustria cultura, su impresa e cultura e alle 21,30 sarà in scena “l’incontro” tra Dante e il comico Maurizio Ferrini.

Il 14 settembre (ai Chiostri Francescani, dopo le 17) si parlerà del rapporto tra Dante, diritto, economia ed istituzioni con il presidente della Cassa di Ravenna e dell’Abi Antonio Patuelli e con il direttore generale della Banca d’Italia Luigi Federico Signorini, modera la direttrice di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno, Agnese Pini.

Venerdì 15, il festival conquista il Mercato Coperto con una serie di performance (alle 18 MetaDante I: dal futuro a oggi) che uniscono musica, recitazione e danza, con particolare attenzione al mondo giovanile e con in scena la Q Dance Company. Alle 21 il Premio Dante Ravenna verrà attribuito a Linus, direttore artistico di Radio Deejay e alle 22,30 sarà in scena Cricca, giovanissimo cantante di Riccione che si è fatto notare nel talent show Amici.

Sabato 16 si ritorna agli Antichi Chiostri Francescani in compagnia di Carmine Abate, scrittore di etnia arbëresche (italo- albanese) che ha scelto di raccontare “lo pane altrui” (Paradiso XVII, v. 59), mettendo in dialogo i versi con cui l’avo Cacciaguida predice a Dante il doloroso esilio da Firenze – il sapore amaro del "pane altrui" di cui dovrà nutrirsi – alla propria esperienza di “esule” migrante tra culture diverse. Alle 21 al Teatro Alighieri il Premio Parole e Musica 2023 è per Patty Pravo.

Domenica 17, alle 11, l’appuntamento di chiusura del festival è alla Casa Matha con la lezione di Emanuele Banfi (Università di Milano Bicocca, Accademia della Crusca), glottologo e linguista. Infine, dal 14 al 16 settembre, il cammino di Prospettiva Dante si intreccia a “L’ora che volge il disìo”, la lettura perpetua della Commedia presso la Tomba di Dante, realizzata da Zona Dantesca, RavennAntica e Istituzione Biblioteca Classense e grazie alla collaborazione con il Comune di Ravenna.

g.c.