"Cinque ragazzi per un alloggio"

Le difficoltà a trovare un affitto non sono esclusive solo di lavoratori o ravennati, ma anche di studenti provenienti dall’estero, giunti in città per studiare all’università. È il caso di Hanan Afzal, ragazzo pakistano. "Sono in Italia da un anno, ho avuto tanti problemi a trovare l’affitto. Ora sono in un appartamento in via Bassano del Grappa e condivido la casa con altre quattro persone e ci dividiamo le spese. Pago 340 euro al mese, e oltre a studiare faccio un lavoro part-time per permettermi l’affitto".

Un’altra criticità è la durata del contratto: "Solo per un anno".