Cittadella dello Sport. Si parte con l’intervento

Dopo gli slittamenti il progetto ‘Cittadella dello Sport’ alla Graziola prenderà finalmente il via. E’ di questi giorni l’affidamento del cantiere che trasformerà il polo sportivo faentino grazie all’ingente finanziamento Pnrr da 2 milioni e mezzo di euro, in un nuovo e rinnovato centro sportivo multidisciplinare. A relazionare sull’intervento è il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Fabbri: "Sulla Graziola siamo in linea con il programma – spiega l’amministratore faentino –. I lavori dovevano iniziare lo scorso anno ma ci sono stati ritardi perché eravamo nel pieno dell’alluvione. In questi giorni però è stato affidato il cantiere e lo sviluppo dell’opera sarà consequenziale e intrecciato". Obiettivo è la conclusione dei due lotti previsti nei tempi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi "fare in modo che l’impianto sia utilizzabile dalle società sportive entro la ripresa dell’anno sportivo 2025, affinchè i disagi si limitino solo alla prossima stagione sportiva". Una volta completati i lavori previsti dal Pnrr si procederà poi con il progetto legato alla nuova pista di atletica, finanziata con 500mila euro di risorse proprie dell’Ente, che completerà il nuovo volto della cittadella dello sport. Un’altra novità che rientra nelle opere di ammodernamento degli impianti sportivi sportivi, e stavolta relativa al Park04 ovvero il crossodromo Monti Coralli gestito dalla società dell’ex pilota Andrea Dovizioso, riguarda la recente approvazione del progetto relativo all’impianto di illuminazione e la torre dei cronometristi. "Una parte che non rientrava nel Pnrr – chiarisce Fabbri –, ma che comunque rientrava nel piano degli investimenti".

L’opera impegnerà circa "350mila euro di risorse. Era la parte che mancava per poter avviare il centro tecnico federale e per consentire lo svolgimento di gare in notturna. Adempimenti che servono per ospitare le gare ufficiali dei campionati nazionali ed internazionali". Al gestore compete invece la realizzazione della zona di accoglienza e ristorazione, il cui progetto era già stato approvato. Già iniziati e in corso d’opera sono invece i lavori di riqualificazione della palestra Badiali ex cavallerizza in Piazza Dante, finanziati con 750mila euro di fondi Pnrr a cui si è aggiunta la donazione da 300mila euro di Conad per la struttura che era stata alluvionata. "Adesso siamo al rifacimento della pavimentazione, opera necessaria per l’utilizzo della palestra. Gli spogliatoi saranno finiti in autunno e saranno disponibili per ospitare studenti e società sportive. A questa riqualificazione seguirà in un secondo periodo la parte che riguarda Piazza Dante".

Damiano Ventura