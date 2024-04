Collezionisti ravennati. Mostra di menu dal mondo

Collezioni originali e curiose. A vent’anni dalla mostra di menu al Castello Sforzesco di Milano, quest’anno a Roma prenderà vita la più importante esposizione mai dedicata ai menu storici di tutto il mondo. Dal 5 al 7 aprile appuntamento al Garum - Biblioteca e Museo della Cucina, con la mostra “Un mondo di menu: la grande storia a tavola”, con oltre 400 menu storici e contemporanei, alcuni dei quali vere perle rare mai resi visibili al pubblico, provenienti dalle maggiori collezioni private d’Italia e non solo. Fra gli organizzatori della mostra ci sono anche due collezionisti ravennati: Franco Chiarini di Ravenna e Giovanni Maria Collina di Faenza, soci fondatori di Menu Associati - associazione internazionale di menu storici (www.menuassociati.eu). "A questa importante iniziativa siamo giunti perché abbiamo le più grandi collezioni del mondo e la mia (10.000 pezzi, dai primi dell’800 fino agli anni ‘50 del ‘900) è il frutto di pazienti raccolte nelle varie bancarelle di tutta Europa e ora nel web – sottolinea Chiarini –. Uno dei menu più significativi è un compleanno della Regina Vittoria della Gran Bretagna del 1885. I menù antichi servono anche per riprendere la loro grafica eccelsa e riproporla in menù di oggi".