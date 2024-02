Commedia dialettale ’Do...Ov...’

Oggi al Teatro Rasi di Ravenna (via di Roma, 39), alle ore 15.30, per la Rassegna Ritroviamoci al Rasi “La Cumpagnì dla parochia di Carpena” sarà in scena con una commedia in tre atti di Romano Comandini: ’DO… OV…’, con regia svolta dagli attori. Una commedia divertente che si svolge nella modesta abitazione di Paolo e Beatrice che ospitano Bianca, una cugina benestante dal carattere particolare, con la speranza che possa contribuire all’economia della famiglia. I due coniugi faranno di tutto per fare in modo che i loro due figli ereditino gli averi della parente, ma si accorgeranno che gestire Bianca, la cugina eccentrica, non sarà semplice come previsto. I biglietti possono essere acquistati un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro Rasi; online sul sito www.vivaticket.it