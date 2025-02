Computer donato dal Rotary . Aiiuterà a gestire i malati di Sla

Un computer portatile con scheda audio-video integrata per la gestione dei pazienti affetti da Sla. È la donazione fatta dalle Consorti del Rotary Club Cervia-Cesenatico alla Neurologia dell’ospedale Santa Maria della Croci. Il nuovo computer permetterà alle case manager di recepire in tempi rapidi le esigenze dei malatti sone con Sla e dei loro caregiver, per poter mettere in atto tutte le azioni di supporto necessarie. Alla cerimonia erano presenti Silvia Biguzzi e Moira Vecchiatini del Consorti del Rotary Club Cervia-Cesenatico, il dottor Umberto Carioli della Direzione Sanitaria dell’ospedale, il dottor Massimo Terenzoni, responsabile dell’Anestesia e socio del Rotary Club Cervia-Cesenatico, Federica Mazzoni, responsabile infermieristica del percorso Sla- ambito di Ravenna, la case Manager Raffaela Gaddoni e la dottoressa Maria Grazia Piscaglia, direttrice della Neurologia di Ravenna.