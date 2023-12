Con il Pnrr mensa e servizi per le scuole

Il Comune di Russi ha avviato tre progetti esecutivi riguardanti importanti opere di ampliamento delle Scuole di Russi e Godo, grazie ai finanziamenti del Pnrr. Nello specifico, l’avvio ha riguardato la realizzazione di una nuova sala mensa presso la scuola primaria Fantini di Godo, per 400mila euro, e la realizzazione di due nuovi servizi sezione primavera comunale con nuove costruzioni adiacenti rispettivamente all’asilo comunale nido Babini di Russi e alla scuola d’infanzia statale Aquilone di Godo (entrambi per 326.250 euro). Per quanto riguarda la nuova sala mensa, il progetto vedrà la costruzione di uno spazio di 200 mq, autonomo rispetto all’attuale corpo di fabbrica, su un’area già di proprietà comunale collocata all’interno del mappale sul quale insiste la scuola e con destinazione urbanistica adeguata rispetto all’opera. Le due nuove Sezioni Primavera consentiranno invece il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: vi saranno infatti ulteriori 10 posti disponibili per bambini dai 21 mesi ai 3 anni.