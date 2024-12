"Con più corse è meglio per tutti"

Agnese Crippa è una studentessa universitaria e viaggia sulla linea Ravenna-Rimini da settembre: "Prendo il treno ogni mattina alle 7.47 poi dalla stazione di Rimini alla facoltà mi muovo a piedi perché è molto vicina. Mi trovo abbastanza bene, per ora c’è stato qualche ritardo ma niente di troppo grave. Per quanto riguarda gli scioperi cerco di informarmi in anticipo così da organizzarmi per fare il tragitto in auto. In generale preferisco il treno all’auto perché sotto certi punti di vista è un mezzo più sicuro. Non viaggio tanto verso Bologna ma sicuramente se aggiungono delle corse è una cosa positiva per tutti".