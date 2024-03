Concerto di Pasqua con le voci ucraine

La Young Musicians European Orchestra (nella foto), considerata la realtà più dinamica e importante tra i complessi giovanili italiani, ha programma per le 21 di stasera il concerto di Pasqua al teatro Alighieri.

In programma la ’Petite messe solennelle’ di Gioachino Rossini, un’opera scritta originariamente per un curioso organico ’minimalista’ e orchestrata poi dallo stesso autore per orchestra, solisti e grande coro poco prima della sua morte.

Accanto ai giovani talenti dell’orchestra che provengono da tutto il mondo, saranno presenti, sotto la guida del maestro Paolo Olmi, il Coro della Cattedrale di Siena, diretto da Lorenzo Donati e i 35 coristi del L.C. Choir di Kiev, diretto da Bogdan Plish, con artisti provenienti sia dall’Opera di Kiev che da altre importanti formazioni corali dell’Ucraina.

Il cast vocale è composto dal soprano Irene Celle, dal mezzosoprano Annalisa Stroppa,dal tenore Stefano Colucci e dal basso Massimo dal Checco.

Questa sera al teatro Alighieri saranno impegnati oltre 130 fra cantanti e musicisti.

I prezzi d’ingresso variano da 1 a 25 euro, sono previsti sconti per i giovani, i bambini e gli studenti universitari.