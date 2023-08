Concerto e pedalata alla foce del Savio E domani favole

Oggi alle 17 partenza in bici per il Concerto alla Foce del Savio ’Sospesi tra terra e acque’: Solmeriggio in concerto, con Agnese Alteri (voce); Marcella Trioschi (violoncello); Davide Santandrea (chitarra). Doppia partenza: a Lido di Classe, Cinema Arena del Sole, Via Marignolli, 26; e a Lido di Savio, Bagno Milano, Ristorante Kontiki (0544 948040). Alle 17.30 ritrovo sull’argine sinistro del Fiume Savio e partenza fino al Capanno n. 18. Domani alle 10 favole per bambini al B&B in viale dei Lombardi 63, a Savio.