Concorso letterario ’Scrivile’. La giuria seleziona trenta opere

Conclusa la 10^ edizione del concorso letterario ‘Scrivile’. L’iniziativa è promossa dall’associazione intitolata a Francesca Fontana (scomparsa nel 2009) per rendere omaggio alle donne ed è inserito nel cartellone ‘Straordinariamente libera’ in occasione delle iniziative per la festa della donna. Numerosi gli elaborati presentati, fra racconti, lettere e poesie, densi di pensieri per le donne, di ricordi, di ritratti di vita quotidiana e di emozioni. Fra tutte le opere pervenute ne sono state selezionate una trentina per la premiazione finale che si terrà al centro sociale di Pisignano e Cannuzzo in una serata di parole e musica, lunedì 8 aprile alle 20.30. Il concorso è diviso in tre sezioni: poesia, lettere e racconto breve composti in lingua italiana o in dialetto romagnolo. Durante la serata saranno premiati anche gli scatti che meglio hanno saputo interpretare l’universo femminile relativamente alla sezione ‘fotografia’ che da tre anni si è aggiunta al concorso. Particolarmente significative sono poi le ‘sezioni speciali ’riservate agli alunni delle scuole primarie e agli ospiti delle case di riposo di Cervia e Russi e della casa circondariale di Ravenna.

Menzione speciale alla scuola primaria Alberto Manzi di Tagliata per la realizzazione del logo della 10^ edizione del concorso - un disegno stilizzato che racchiude una donna, una penna e la mimosa quali simboli del concorso. Anche in questa edizione tutti i lavori presentati al concorso saranno raccolti in un libro che sarà disponibile la sera delle premiazioni. Il concorso è organizzato dall’associazione di promozione sociale Francesca Fontana in collaborazione col Comune di Cervia, Linea Rosa Ravenna, Sportello Donna Cervia, Libera Università degli adulti, Parco della Salina di Cervia, Istituto Friedrich Schürr ed è sostenuto da Il Resto del Carlino.

