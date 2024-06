Confartigianato Sport a Rimini Wellness 2024

Al Pala Fiere di Rimini si è tenuta anche quest’anno, lo scorso finesettimana, la tanto attesa fiera internazionale dello sport, il Rimini Wellness. L’edizione di quest’anno ha ospitato le principali aziende nazionali e internazionali, che si sono ‘sfidate’ nel presentare macchinari e attrezzature sempre più innovative, in un’atmosfera di fervente competizione e condivisione. Oltre a uno spazio dedicato a chi voleva provare nuovi sport, a chi desiderava prendersi una giornata per allenarsi o a chi cercava corsi professionali sportivi.

Una delle novità più significative di questa edizione è stata la nostra partecipazione come Confartigianato Sport, che per la prima volta ha allestito un proprio spazio espositivo, pensato per mostrare una serie di prodotti rivolti al mondo degli sportivi, mettendo in luce le eccellenze artigianali del territorio nazionale. Per la nostra provincia erano presenti Somec e Biotex. La Somec, nota per la produzione di biciclette artigianali, ha presentato le sue ultime creazioni, rivolte principalmente agli sportivi. Biotex, invece, ha messo in mostra la sua linea di intimo e abbigliamento tecnico sportivo, rigorosamente 100%

italiano e artigianale.

Confartigianato ha organizzato anche un momento di approfondimento con i suoi esperti, rivolto agli operatori delle associazioni sportive, che dovranno adeguarsi alla nuova Riforma dello Sport. Inoltre, è stato organizzato un corso di autodifesa dedicato alle donne, arricchendo ulteriormente l’offerta formativa della fiera. La presenza di Confartigianato Sport e delle aziende artigiane del made in Italy a ha aggiunto un valore significativo, mettendo in risalto la qualità e l’innovazione italiana nel panorama sportivo internazionale. Confartigianato della provincia di Ravenna, inoltre, è in grado di seguire e rappresentare enti e società sportive, ed ha predisposto tutti i servizi resisi necessari anche in base alla recente riforma dello sport.