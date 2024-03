Conferenza su comunicazione museale Domani alle 11 si terrà l'incontro sulla comunicazione museale con Giorgio Albertini e Fabrizio Corbara. Si discuterà dell'importanza di rendere i musei accessibili e coinvolgenti per la comunità. Esperti presenteranno casi studio di musei in cui hanno lavorato. Per informazioni: tel. 0544 473717; www.ravennantica.it.