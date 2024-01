Conselice, il candidato del Pd è Andrea Sangiorgi

Andrea Sangiorgi è il nome sul quale ha deciso di puntare il Partito democratico. Sarà dunque lui il candidato sindaco dem alle prossime amministrative. Lo ha deciso lunedì sera l’assemblea degli iscritti al partito (era presente un terzo degli iscritti). Il voto su Sangiorgi è stato unanime. Sangiorgi, classe 1999, è cresciuto a Lavezzola. Laureando in Scienze Politiche a Bologna, è entrato in consiglio comunale nel 2019, poi è statp segretario del circolo Pd di Lavezzola dal dicembre del 2021 ed in giunta dal febbraio 2022 .

All’incontro aperto dalla relazione di Rita Brignani – segretaria dell’Unione Comunale – sul

percorso di consultazione avviato negli scorsi mesi e che ha visto un dibattito vivace sui problemi locali e le criticità emerse dalla catastrofica alluvione del maggio scorso, erano presenti Alessandro Barattoni e Davide Pietrantoni, rispettivamente segretario provinciale e coordinatore dell’area lughese del Pd. "Quello che sto per intraprendere con impegno e serietà – sottolinea Andrea Sangiorgi nel suo

intervento che ha anticipato il voto dell’assemblea – è un chiaro mandato di rinnovamento per costruire una lista civica di centro sinistra con nuovi volti e priorità. Tra queste sicuramente la sicurezza del territorio e delle persone, il potenziamento dei servizi sociali e sanitari con un’attenzione particolare a chi è più in difficoltà, con un programma di lavoro che affronti la

necessità di un maggiore decoro urbano e che sostenga la grande rete delle associazioni del territorio .Sarà un avventura collettiva per una politica davvero partecipata, attenta alle idee di tutti coloro che vorranno contribuire alla costruzione di una Conselice migliore".

"Le prossime elezioni comportano che dentro il Pd si sentano tutti mobilitati. Per il resto considero Andrea molto bravo – sottolinea Barattoni nelle conclusioni – per lui c’erano ampie possibilità sia a livello amministrativo sia politico, ha deciso di mettersi a disposizione per un progetto sul Comune nel quale ora è anche un amministratore, però non basta e quando qualcuno gli chiederà chi c’è dietro, lui deve sapere che dietro cìè tutto il Pd e le comunità che sa rappresentare". Sono già calendarizzate alcune assemblee pubblica di presentazione del candidato per la costruzione di una lista civica di centro-sinistra: a Lavezzola presso la Casa Comunale oggi alle 20.30, a San Patrizio presso l’Ex Bar Cittadino venerdì alle 20.30, a Conselice nella Sala “Il Gabbiano” lunedì alle ore 20.30.