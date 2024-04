Conselice, Sangiorgi invita gli altri candidati a un confronto pubblico

"Confrontiamoci pubblicamente". È l’invito del candidato sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi (centrosinistra) ai due avversari, Gianfranco Fabbri (’Con voi’, centrodestra) ed Eliana Panfiglio (’Conselice futura’). "Ritengo che gli interventi di queste ultime ore, con comunicati stampa, post sui social e articoli di giornale, non portino a emergere il contributo di idee e proposte che giustamente i nostri cittadini si aspettano da questa campagna elettorale – scrive Sangiorgi in una nota –. È arrivato il momento di programmare un confronto pubblico dei candidati alla carica di sindaco del nostro Comune, perché questo è quello che i nostri cittadini chiedono e meritano. Spero quindi vivamente che chi ha inizialmente declinato la proposta possa ripensarci. A quel confronto, non importa quando e dove, io ci sarò. Il nostro progetto si è sempre presentato con chiarezza, come espressione delle forze di centro sinistra. Una chiarezza che per noi ha il sapore della coerenza e che rifiuta, per principio, le tendenze trasformistiche di chi evidentemente si vergogna del proprio recente passato".