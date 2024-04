"Continuità col centrosinistra"

Il Pri torna a commentare la propria scelta di sostenere la candidatura di Mattia Missiroli, per il centrosinistra. In una nota di Eugenio Fusignani, segretario politico della federazione regionale del partito, si legge che "la scelta di sostenere la candidatura di Mattia Missiroli da parte del Pri cervese è un implicito riconoscimento della continuità con l’ottimo lavoro che il partito ha svolto in questi anni e che si è tradotto nell’impegno puntuale del vicesindaco Gabriele Armuzzi". La convergenza tra centrosinistra ed Edera "è un altro tassello di quel quadro che come federazione Pri dell’Emilia-Romagna vogliamo portare avanti in tutta la regione per strutturare, attraverso gli ideali del partito repubblicano, un’area laica, liberaldemocratica, riformatrice, europeista e atlantista utile in primis alle prospettive del Paese". Fusignani si dice contento della candidatura in consiglio di Riberto Neri, "una scelta che auspicavo e che avevo suggerito", e guarda oltre il contesto locale: "La convinzione è che il quadro che verrà a delinearsi superi di gran lunga i singoli confini di ogni municipalità".