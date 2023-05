Conto corrente di aiuto per le comunità alluvionate

La federazione regionale di Confartigianato Emilia-Romagna ha aperto un conto corrente per raccogliere donazioni finalizzate a dare sostegno alle comunità colpite dalle alluvioni nella nostra regione.

Per chi volesse contribuire effettuando un bonifico, questi sono i dati del conto corrente intestato a: Confartigianato imprese Emilia romagna - Iban IT28R0623002411000030538939 e la causale da inserire è ’Alluvione Emilia-Romagna 2023’. Come analogamente accaduto in occasione dello sciame sismico che ha colpito i territori e le aziende dell’Emilia nel 2012, nei prossimi mesi Confartigianato Emilia Romagna provvederà a rendicontare pubblicamente l’utilizzo della somma raccolta.