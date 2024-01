Contrasto al riciclaggio e alle frodi fiscali

Domani alle 15, nell’aula magna del dipartimento di Scienze giuridiche di via Oberdan, il master in Diritto penale dell’impresa e dell’economia ‘Filippo Sgubbi’ dell’Università di Bologna, l’Ordine degli avvocati di Ravenna e la Fondazione forense ravennate, rappresentati dal presidente Paola Carpi e dal direttore Mauro Brighi affronteranno i temi di maggiore attualità nel panorama delle strategie di contrasto al riciclaggio, autoriciclaggio ed alle frodi fiscali, anche in ambito sovranazionale. I riflessi penali delle modalità di scambio di beni, servizi e attività finanziarie attraverso le criptovalute, nel contesto del convegno ‘Criptoassets e Digital Forensic’, saranno analizzati dal procuratore della Repubblica Daniele Barberini e dal sostituto procuratore Monica Gargiulo, nonché dal generale di brigata Antonio Mancazzo, comandante del nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, dal capitano Francesco Venditti, comandante del gruppo nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, ed infine dal tenente Biagio Crisci, comandante del gruppo nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza. Coordina l’incontro la professoressa avvocata Désirée Fondaroli, ordinario di Diritto penale nell’Università di Bologna e direttore del master, i cui termini di iscrizione scadono il 29 gennaio.