Contratto scaduto, sciopero a Ravenna

"Al via da domani (oggi, ndr), mercoledì 3 aprile, fino a venerdì 5 con articolazioni territoriali lo sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori e delle lavoratrici portuali". Lo ricorda la Filt Cgil sulla protesta indetta unitariamente a Fit Cisl e Uiltrasporti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto il 31 dicembre scorso. "Con il rinnovo - sottolinea la Federazione dei Trasporti della Cgil - chiediamo un giusto salario che permetta di recuperare il potere d’acquisto che si è notevolmente ridotto negli ultimi due anni e di riconoscere un adeguamento equo all’inflazione futura. Inoltre bisogna rendere concreto il fondo di accompagnamento alla pensione anticipata per i portuali riconoscendo, allo stesso tempo, tale attività come lavoro usurante. Oggi scioperi anche a Ravenna e Trieste, mentre venerdì a Genova la manifestazione nazionale.