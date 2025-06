Contro il degrado iniziative per animare i parchi

’Ci vediamo al Parco’. È questo il titolo della rassegna gratuita organizzata dal Teatro Due Mondi all’interno delle aree verdi più critiche e degradate del centro storico di Faenza. Si tratta di sei appuntamenti in orario serale che saranno messi in scena tra la fine di agosto e l’inizio di settembre nel Giardino della Legalità in piazza Dante, al Parco di piazza San Francesco e all’interno del Parco Mita. Due ‘incursioni’ per ciascuna area verde con l’obiettivo di favorire la condivisione degli spazi comuni della città e "rafforzare la sicurezza partecipata" attraverso la cultura. Il programma include artisti locali e internazionali, e prevede spettacoli comici, musicali, circensi e teatro attivo che prevede il coinvolgimento diretto del pubblico.

Ad aprire la rassegna il 25 agosto in piazza Dante sarà Denis Campitelli con ’Il primo Secondo’, omaggio teatrale e musicale a Secondo Casadei e alla Romagna contadina. A essere rievocata in scena infatti sarà la Romagna di fine ‘800. Il 27 agosto invece al Parco Torricelli, Teatro Necessario porterà in scena ’Clown in libertà’, una performance circense e musicale coinvolgente ed adatta ad ogni età. Il 30 agosto poi al Parco Mita, sarà la volta del Teatro Due Mondi mettere in scena ’Rossini Flambé’, opera buffa tra fornelli, maschere e risate assicurate. Il 3 settembre sarà il Duo Kaos a prendere la scena del Parco Mita, con lo spettacolo di circo contemporaneo ’Time to Loop’. La settimana successiva l’8 settembre, ancora al Parco Torricelli, Anna Palumbo guiderà un Drum Circle aperto a tutti. La rassegna si concluderà poi il 10 settembre al Giardino della Legalità, con la commedia visiva Sweet Home on Wheels a cura della compagnia internazionale Studium Actoris & A. Schvarzstein.

"Le proposte artistiche - si legge nel progetto - sono calibrate sulle peculiarità di ciascun parco. Gli spettacoli saranno a ingresso libero e gratuito, e (si svolgeranno, nda) in orari già testati con successo nelle precedenti edizioni. Per evitare sovrapposizioni con altre iniziative culturali della città, le rappresentazioni si terranno in giorni non festivi".

L’organizzazione degli spettacoli seguirà il modello collaudato delle edizioni passate: la campagna di comunicazione, l’organizzazione tecnica e logistica e la direzione artistica sono a cura dell’associazione culturale. Tale progetto infatti "è già stato realizzato in passato con apprezzamento e successo". Il progetto è stato finanziato con un contributo di 13mila euro da risorse proprie del comune.