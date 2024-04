Controlli degli agenti agli Speyer. Quattro sanzioni per l’alcol

Una denuncia per atti contrari alla pubblica decenza, quattro sanzioni per consumo di alcolici in un’area dove è vietato, una persona che stava violando il Daspo urbano, uno straniero illegale sul territorio italiano e infine una multa per consumo di droga. È il resoconto del servizio effettuato sabato dalla polizia locale ai giardini Speyer, con 14 persone controllate.

In particolare un cittadino tunisino già noto agli agenti è stato trovato a consumare birra in piazza Anita Garibaldi, dove l’ordinanza lo vieta. Accompagnato al comando è risultato destinatario di un ordine di espulsione dal territorio europeo, per il quale è stata avvisata la questura. L’uomo ha consegnato spontaneamente 6,25 grammi di cannabis. È stato denunciato a piede libero per soggiorno illegale sul territorio statale, sanzionato per le birre e per la cannabis e segnalato alla prefettura per la detenzione di sostanze stupefacenti. Un cittadino rumeno è stato denunciato per aver violato il Daspo urbano e altre tre persone (un marocchino, un tunisino e un algerino) sono state sanzionate per consumo di bevande alcoliche in una zona interdetta. Infine un francese è stato sorpreso a urinare vicino all’ascensore del sottopassaggio che collega viale Pallavicini a piazzale Aldo Moro ed è stato sanzionato per atti contrati alla pubblica decenza, oltre a vedersi consegnato un ordine di allontanamento.

Nella notte tra sabato e ieri inoltre la polizia locale ha effettuato una serie di controlli con l’etilometro agli automobilisti. In viale Europa sono stati fermati 11 veicoli e identificate 12 persone, con una sanzione per trasporto di animali e persone con modalità non idonee. In seguito in via Trieste sono stati fermati 13 veicoli e identificate 15 persone e in una delle auto sono stati rilevati 0,4 grammi di cocaina nascosti nel vano di rifornimento del carburante, con successivi controlli al conducente.